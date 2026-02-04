Questa mattina, in Parlamento, Alessandro Sasso ha parlato di un sasso su Vannacci. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande incertezza, con le scelte ancora da definire nei prossimi giorni. La discussione resta aperta, e tutti aspettano di capire quale sarà la direzione finale.

Il 4 febbraio 2026, alle 9.53, in una stanza del palazzo Montecitorio dove l’aria è ancora impregnata del silenzio del mattino parlamentare, il deputato leghista Alessandro Sasso ha rilasciato un’affermazione che ha subito scosso il panorama politico italiano. In un’intervista ravvicinata, senza l’ombra di un comunicato ufficiale, ha dichiarato: «Con Vannacci c’è comunanza di valori. Io con lui? Deciderò nei prossimi giorni». La frase, breve ma carica di implicazioni, ha acceso immediatamente i motori del dibattito. Non si tratta di un’ipotesi, né di un’ipotesi di lavoro: si tratta di una scelta in bilico, in tempo reale, che potrebbe cambiare il volto della Lega e, con esso, la prossima fase del governo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sasso su Vannacci: dialogo aperto ma scelte ancora in bilico nei prossimi giorni

