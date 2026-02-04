Saronno in festa per la fiamma olimpica | migliaia di persone lungo il percorso cittadino

Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Saronno domenica, pronte a vedere passare la fiamma olimpica. La città si è fermata, con il naso all’insù e gli occhi pieni di emozione, mentre il percorso si snodava da via Volonterio fino al confine con Introini. Il passaggio rappresenta un momento importante, che culminerà a Milano nella cerimonia di apertura di venerdì sera, con la gente ancora più entusiasta di aver vissuto questa giornata speciale.

Questa sera Sondrio si è animata con oltre mille persone che si sono radunate in piazza Garibaldi.

