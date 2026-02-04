Sarno panettiere ucciso | la condanna di Confcommercio

A Sarno, la comunità si è svegliata sotto shock dopo l’uccisione di un panettiere. La vittima è stata colpita durante un’aggressione e ora tutti chiedono giustizia. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, e il dolore si sente in ogni angolo del paese.

Dolore e sconcerto a Sarno dopo l’uccisione di un commerciante, panettiere, vittima di un’aggressione che ha colpito l’intera comunità. Sulla vicenda è intervenuta Confcommercio Salerno – delegazione di Sarno, esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima e a tutte le persone toccate dal drammatico episodio. In una nota, l’associazione parla di un atto di violenza gravissimo e inaccettabile, sottolineando l’impatto che simili fatti producono sul tessuto sociale ed economico del territorio, fatto di attività che ogni giorno lavorano con sacrificio e impegno. Confcommercio: “Condanna ferma, la sicurezza sia una priorità”. 🔗 Leggi su Zon.it

Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso nella sua panetteria, era intervenuto per proteggere la figlia di 19 anni da un cliente aggressivo.

Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso a coltellate durante una lite, lavorava come sempre nella sua attività di piazza Sabatino a Sarno.

