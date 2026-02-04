Sareste favorevoli al fermo preventivo?
Questa mattina si è aperto un dibattito tra i cittadini sulla possibilità di introdurre il fermo preventivo. La domanda posta è semplice: sareste favorevoli a questa misura? Le risposte si dividono tra chi dice sì e chi dice no, senza mezze misure. La discussione si farà più intensa nelle prossime settimane.
Approfondimenti su Fermo Preventivo
Pacchetto sicurezza, dallo scudo penale (non solo per i poliziotti) al fermo preventivo e tolleranza zero sui coltelli. Tutte le misure
Questa mattina il governo ha presentato un nuovo pacchetto di misure contro la criminalità.
Sicurezza,Salvini: fermo preventivo 48h
Matteo Salvini annuncia che il governo sta lavorando per far approvare il decreto sicurezza già mercoledì.
