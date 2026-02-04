Sareste favorevoli al fermo preventivo?

Questa mattina si è aperto un dibattito tra i cittadini sulla possibilità di introdurre il fermo preventivo. La domanda posta è semplice: sareste favorevoli a questa misura? Le risposte si dividono tra chi dice sì e chi dice no, senza mezze misure. La discussione si farà più intensa nelle prossime settimane.

