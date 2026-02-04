Sapevi che sui voli Ryanair in teoria non si possono indossare i jeans? Ecco perché e cosa indossare

La compagnia aerea ha reso noto che sui voli non è consentito indossare jeans. La decisione ha fatto discutere molti viaggiatori, che si sono trovati a dover scegliere abbigliamento più adatto prima di partire. Mentre la stagione delle vacanze si apre, le restrizioni di Ryanair stanno diventando un argomento caldo tra chi sta preparando la valigia.

La stagione dei viaggi è appena iniziata e mentre molti italiani organizzano le prossime partenze, una presa di posizione di Ryanair ha scatenato un acceso dibattito sui social. La compagnia aerea low cost irlandese ha lanciato una campagna insolita: chiedere ai passeggeri di smettere di indossare i jeans durante i voli. La provocazione è arrivata attraverso un video pubblicato sul profilo TikTok ufficiale di Ryanair. Nelle immagini si vede un aereo con il marchio della compagnia in fase di atterraggio, presumibilmente all'aeroporto di Corfù, ma l'attenzione viene catturata dalla scritta bianca che campeggia sullo schermo: "È il 2026, smettiamola di viaggiare indossando dei jeans".

