Sanzioni petardo non è finita qui | in arrivo altri provvedimenti dal Giudice Sportivo

In seguito ai petardi lanciati durante la partita, il Giudice Sportivo ha preso una decisione dura. I tifosi dell’Inter non potranno seguire la squadra in trasferta per le prossime tre partite contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina. La società e i supporter aspettano eventuali altri provvedimenti.

Sanzioni petardo. La decisione è arrivata ed è pesante: per i tifosi dell’ Inter scatterà il divieto di trasferta nelle prossime tre gare di campionato contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina. Il provvedimento è stato stabilito dal Viminale come conseguenza dei gravi fatti avvenuti a Cremona, che hanno portato a una stretta immediata sulle trasferte dei sostenitori nerazzurri. Oltre allo stop alle trasferte, l’attenzione ora si sposta sul fronte della giustizia sportiva. È attesa nelle prossime ore la decisione del Giudice Sportivo che, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, si orienterà verso una sanzione economica significativa nei confronti dell’ Inter.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la 22ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha annunciato le decisioni disciplinari, confermando che la Roma di Gian Piero Gasperini non riceve nuove sanzioni.

Non è come ci hanno raccontato. Ecco chi è il l’ultras dell’Inter che ha lanciato il petardo ad Audero: diciannove anni e membro dei Viking della curva NordÈ stato identificato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo che ha quasi colpito Emil Audero, portiere della Cremonese. Si tratta di un giovane ultras di diciannove anni, incensurato. Verrà a ... mowmag.com

Caso Audero, le possibili sanzioni: sicura la maxi-multa all’Inter, forse il divieto di trasfertaDopo il brutto episodio avvenuto durante Cremonese-Inter ci si aspetta una dura risposta nei confronti del tifo organizzato nerazzurro. ilnapolista.it

