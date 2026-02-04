Santachiara presenta Minimarket Un’azione di guerrilla artistica in un vero bangala market anticipa l’uscita del disco

Santachiara ha portato la sua musica in modo diverso. Ieri sera ha organizzato un’azione di guerrilla artistica in un vero market, creando un “Minimarket” con gli scaffali pieni di musica e messaggi. L’obiettivo è anticipare l’uscita del nuovo album, previsto per il 13 febbraio in vinile e digitale. La performance ha attirato l’attenzione di passanti e clienti, trasformando il negozio in un palco provocatorio e originale. Il disco di Santachiara si muove tra riflessione sociale e sperimentazione sonora, e questa iniziativa ne dà già

SANTACHIARA PRESENTA “MINIMARKET” LA MUSICA COME LAYOUT DEGLI SCAFFALI8 DAL 13 FEBBRAIO IN VINILE E DIGITAL Un’azione di guerrilla artistica in un vero market anticipa l’uscita del disco LINK PRE-SAVE (Foto di: Maddalena Mone) Il nuovo album del cantautore SANTACHIARA è concept che oscilla tra riflessione sociale e ricerca sonora. L’album dal titolo “Minimarket” sarà pubblicato dalla SuonivisioniBelieve il 13 febbraio 2026 – in formato vinile e digital – ed è sostenuto da SIAE con il progetto “Per chi crea”. Santachiara con “Minimarket” trasforma l’esperienza quotidiana in arte totale trasformando il suo album in più di un semplice disco, si tratta di un progetto concettuale che parte da una riflessione critica sull’iper-mercificazione della vita e della musica contemporanea, per trasformarla in un gesto poetico e partecipativo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Santachiara, performance di 'guerrilla art' in un vero minimarket(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - Il nuovo album di Santachiara (Luigi Picone), 'Minimarket', nasce da un'operazione di 'guerrilla artistica' in un vero negozio e potrebbe essere una delle uscite più original ... msn.com

