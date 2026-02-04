sanremo partecipa a incontro europeo sui cimiteri come spazi culturali e memoria collettiva

La città di Sanremo si fa trovare pronta a un importante incontro europeo sui cimiteri. Il Comune ha portato il suo Cimitero Monumentale della Foce al centro del dibattito, che riguarda il valore dei luoghi di sepoltura come spazi di memoria e cultura. Si tratta di un confronto che coinvolge diverse città e che punta a valorizzare questi spazi come patrimoni da preservare e riqualificare.

Il Comune di Sanremo, con il suo Cimitero Monumentale della Foce, entra nel vivo del dibattito europeo sul ruolo dei luoghi di sepoltura come spazi di memoria collettiva e patrimonio culturale. Il 18 e 19 giugno prossimi, a Torino, si terrà la conferenza annuale dell’Associazione dei Cimiteri Significativi d’Europa (ASCE), a cui parteciperà ufficialmente il comune ligure dopo averne ufficialmente aderito nel corso dell’ultimo semestre. Non è un passo qualsiasi: è un riconoscimento che arriva in un momento di crescente attenzione internazionale per i cimiteri non più come luoghi di silenzio e lutto, ma come teatri vivi della storia, della bellezza e dell’identità collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

