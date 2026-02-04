Sanremo entra al Quirinale | perché l’incontro con Mattarella è una prima volta in 76 edizioni

Questa mattina, i rappresentanti del Festival di Sanremo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella. È la prima volta in 76 edizioni che il festival si svolge sotto l’occhio attento del Capo dello Stato. L’incontro, annunciato da Carlo Conti, ha attirato l’attenzione di molti, che vedono in questa visita un momento storico per la manifestazione musicale.

Carlo Conti ha svelato una notizia che segnerà la storia del Festival di Sanremo: per la prima volta in 76 edizioni, i protagonisti della kermesse musicale saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Un evento che rappresenta un riconoscimento istituzionale senza precedenti per la manifestazione canora più importante d’Italia. Un incontro storico al quirinale. L’annuncio è arrivato direttamente dai social del direttore artistico, che con evidente emozione ha condiviso la straordinaria novità. “Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica” ha dichiarato Conti, sottolineando l’eccezionalità del momento. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato che per la prima volta in 76 anni il Festival di Sanremo vedrà protagonisti e Presidente Mattarella incontrarsi di persona.

