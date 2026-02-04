Sanremo 2026 | la svolta inaspettata per la serata cover

La serata cover di Sanremo 2026 cambia rotta. È in arrivo una sorpresa: un nome molto amato nel mondo della musica si prepara a salire sul palco dell’Ariston e a stupire il pubblico. I dettagli sulla squadra sono ancora top secret, ma l’attesa cresce.

. Emergono i primi dettagli sulla composizione della squadra che guiderà la serata più iconica del Festival, con un nome molto amato pronto a sorprendere l'Ariston. Il celebre Lillo assumerà il ruolo di co-conduttore per l'attesissima serata del Festival dedicata alle cover. Il comico calcherà il palcoscenico dell' Ariston a Sanremo nel corso dell'appuntamento di giovedì, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. Questa indiscrezione, che circola con forza nei corridoi della televisione, delinea una notte pensata per unire intrattenimento, ricordi e una raffinatezza discreta.

