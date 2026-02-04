Dopo 15 anni, Carlo Conti lascia il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo. In una conferenza stampa, il conduttore ha spiegato di voler passare il testimone, ricordando che il festival è una gara di canzoni, come l’ha sempre pensato Pippo Baudo. Conti ha detto che è arrivato il momento di fare un passo indietro e lasciare spazio a nuove idee. La sua decisione ha sorpreso molti, ma lui è deciso a dedicarsi ad altri progetti.

**Carlo Conti lascia il ruolo di direttore artistico del Sanremo dopo 15 anni: “Sanremo è una gara di canzoni, così come l’ha creato Pippo Baudo”** Nel cuore del Festival della Canzone Italiana, nel cuore della sua storia, il direttore artistico del Sanremo, Carlo Conti, annuncia il suo addio. Conferma che l’edizione 2026 sarà l’ultima sotto la sua guida. È un momento significativo, un punto di svolta per una struttura ormai consolidata, ma soprattutto per una figura che ha portato la sua arte, la sua visione, alla base del Festival. Ecco cosa succede davvero, e perché. Il 13 febbraio 2025, nel corso di una trasmissione radiofonica su Radio Subasio, in un’area dedicata a Sanremo e ai suoi protagonisti, Conti ha parlato di una decisione matura, ma non facile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo 2025: Carlo Conti lascia il ruolo di direttore artistico dopo 15 anni

Approfondimenti su Sanremo 2025

Laura Pausini parteciperà come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston.

Per il Festival di Sanremo 2026 si ipotizza un possibile ritorno di Tiziano Ferro, dopo sei anni, grazie agli sforzi di Carlo Conti, ancora impegnato nella pianificazione dell'evento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Ultime notizie su Sanremo 2025

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata; Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo; Le 30 canzoni di Sanremo 2026 raccontate da chi le ha scelte; Sanremo 2026, Silvia Toffanin co-conduttrice: retroscena, polemiche e la visita (sorprendente) di Carlo Conti.

Carlo Conti torna a Sanremo: futuro e sfide artisticheCarlo Conti è stato nominato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2025 e 2026. La sua recente nomina ha riacceso il dibattito sulla successione alla guida della ... it.blastingnews.com

Sanremo, l’addio di Carlo Conti: «Il mio successore? Deve avere esperienza. Quest'anno celebrerò Pippo Baudo»Carlo Conti annuncia che l’edizione 2026 del Festival di Sanremo è, molto probabilmente, l’ultima che conduce. Intervistato da Radio Subasio nello ... leggo.it

Appuntamento in edicola da mercoledì 4 Febbraio La nostra Laura protagonista con Carlo Conti del nuovo numero del settimanale CHI - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia una grande novità: big ricevuti al Quirinale per la prima volta x.com