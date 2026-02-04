La situazione a Castrataro diventa sempre più complicata. Le persone sul posto sono in tenda da due notti, protestando contro i conti in bilancio e le procedure burocratiche che, secondo loro, rallentano i servizi sanitari. La tensione cresce mentre le autorità cercano di gestire la crisi senza riuscire a calmare gli animi.

**Le notizie di Castrataro, in tenda per la seconda notte consecutiva, non sono soltanto una denuncia, ma un allarme.** Il sindaco Piero Castrataro, in un video registrato nella tenda del Comune di Isernia, ha riferito che il bilancio preventivo 2026 dell’Asrem – l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – è stato accolto con un parere negativo dal Collegio dei Revisori. Secondo Castrataro, tale posizione non è soltanto un ostacolo burocratico, bensì un “attestazione di un fallimento gestionale”. Le cifre non si nascondono: l’azienda sanitaria, in attesa di un ulteriore e significativo indebitamento, prevede un bilancio in perdita di oltre diciannove milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità: Controversia a Castrataro su conti in bilancio e procedure burocratiche

Approfondimenti su Castrataro Bilancio

L'Umbria ha approvato il Bilancio 2026-2028, con particolare attenzione a trasporti, sanità, welfare e fondi europei.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Castrataro Bilancio

Sanità, Castrataro ai commissari: incentivi nei bandi per reclutare mediciOggi ho inviato una nota formale alla struttura commissariale per la sanità al fine di sottoporre all’attenzione dei commissari la proposta formulata lo scorso 7 gennaio ai vertici dell’Azienda ... rainews.it

Sanità, Castrataro boccia il Piano operativoLa proposta di Piano operativo in versione aggiornata – inviata dai commissari alla sanità al Consiglio regionale nei giorni scorsi – non convince affatto il sindaco di Isernia, Piero Castrataro. Il ... rainews.it

FIMMG ROMA. . DECIMA PUNTATA DELLA STAGIONE 2025-2026 DE: “LA NOSTRA SANITÀ ” LE CAUSE LEGALI CONTRO I MEDICI RISOLVONO I PROBLEMI DELLA MALASANITÀ quando a pagare è il cittadino e non chi lo ha spinto ad agire, dal 70% al facebook