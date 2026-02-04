San Valentino 2026 18 borse romantiche e ultra stilose da farsi regalare

San Valentino 2026 si avvicina e tra le proposte più gettonate ci sono 18 borse romantiche e di tendenza da regalare o da comprarsi per sé. Le fashion addicted ormai preferiscono puntare su accessori che sono veri e propri simboli di stile, più che sui classici diamanti. Questi nuovi modelli si fanno notare per eleganza e originalità, e promettono di essere i protagonisti della stagione.

Nell'opinione comune i diamanti saranno anche i migliori amici delle donne, come una delle più grandi icone della storia ci ha insegnato, eppure, dopo ben settantatré anni, la legione di fashion addicted all'ascolto si permette di dissentire: non meno brillanti né tantomeno preziose, le borse sanno esserlo persino di più. Alleate di stile per eccellenza, queste ci accompagnano fedelmente in ogni passo della nostra giornata — nonché della nostra vita — e possono svoltare l'apparenza dell'intero ensemble con il minimo sforzo, addirittura elevandone uno da giorno ad uno da gran sera. Leggenda narra, inoltre, che a volte basti appena la giusta It-bag ad innalzare l'umore, e persino a curare un cuore infranto.

