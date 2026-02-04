La chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma ha rimosso il volto di Meloni dal dipinto. Il parroco spiega che “è impossibile pregare con questa folla”. La chiesa si è svuotata, anche se la calma sembra tornata tra le navate. La decisione è arrivata dopo una visita di leader politici e il caos che ha seguito. Ora i fedeli si trovano davanti a un’immagine senza il volto della premier, mentre in molti si chiedono cosa succederà nelle prossime settimane.

La quiete è tornata tra le navate di San Lorenzo in Lucina, nel cuore pulsante di Roma, ma solo dopo un intervento radicale. Il volto di un angelo, che per giorni ha mostrato le inconfondibili fattezze della premier Giorgia Meloni, è stato cancellato. La decisione, maturata sotto la spinta del cardinale Baldo Reina, è stata ieri sera dallo stesso autore del restauro, ponendo fine a un caso che ha mescolato sacro, politica e cultura pop. Il problema principale non è stato solo il dibattito politico, ma la trasformazione della parrocchia in un’attrazione da social network. Monsignor Daniele Micheletti ha spiegato che la chiesa era diventata ostaggio di una folla rumorosa di curiosi e turisti, arrivati in massa solo per scattarsi un selfie con “l’angelo-premier”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - San Lorenzo in Lucina, rimosso il volto di Meloni dal dipinto, il parroco: “Impossibile pregare con questa folla”

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

Questa mattina i restauratori hanno rimosso il volto dal dipinto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

Il volto della leader di Fratelli d’Italia è stato cancellato da un dipinto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Dichiarazione in merito al restauro pittorico nella chiesa di San Lorenzo in Lucina; Il sacrestano decoratore di San Lorenzo in Lucina: Io ritraggo chi voglio, come già Caravaggio; Diocesi: Roma, sul restauro nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. La modifica del volto del cherubino non era stata comunicata; A proposito del cherubino di San Lorenzo in Lucina.

Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: Me lo ha chiesto il Vaticano. E ammette: Era la premierIl sedicente restauratore aveva sostituito il volto di un cherubino con quello della premier nell'antica basilica romana ... ilfattoquotidiano.it

Rimosso il volto che somigliava a Meloni da San Lorenzo in Lucina a RomaFolla di turisti e curiosi nella Basilica a vedere l'affresco della discordia: «Meglio così», il commento che va per la maggiore ... avvenire.it

Cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Secondo il restauratore Bruno Valentinetti la rimozione del volto sarebbe stata voluta dalla curia. Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti - facebook.com facebook

Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina @ultimoranet x.com