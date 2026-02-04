samsung toglie il supporto alla serie galaxy s21

Samsung interrompe gli aggiornamenti trimestrali per la serie Galaxy S21. La casa coreana ha deciso di smettere di rilasciare nuove patch software per questi modelli, spostando il supporto su un ciclo più lungo. Gli utenti si trovano ora senza nuove funzioni o correzioni di sicurezza, mentre Samsung si prepara a concentrarsi su altri dispositivi. La scelta ha già suscitato qualche malcontento tra chi utilizza ancora i telefoni.

Questo approfondimento analizza lo stato del supporto software della gamma Galaxy S21 di Samsung, evidenziando la cessazione degli aggiornamenti trimestrali e la transizione verso un modello di lungo periodo. Vengono sintetizzate le ripercussioni per la sicurezza, le implicazioni pratiche per gli utenti e le opzioni disponibili per chi possiede ancora uno smartphone della serie S21. L’obiettivo è offrire una panoramica chiara basata sulle informazioni ufficiali, senza introdurre elementi non verificati. galaxy s21: fine del ciclo di aggiornamenti e sicurezza. La linea Galaxy S21 ha raggiunto la fase finale del proprio percorso di aggiornamenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Galaxy S21

Ultime notizie su Galaxy S21

