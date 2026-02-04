Samsung si prepara a lanciare il suo nuovo Galaxy Z Fold 8 in più paesi rispetto al modello Z trifold. Le prime indiscrezioni indicano che il dispositivo arriverà sull’intero mercato globale già quest’estate. Secondo dati provenienti dal database GSMA, il pieghevole ampio di Samsung potrebbe rappresentare un passo avanti rispetto alle versioni precedenti, puntando a una diffusione più capillare e a un pubblico più ampio. La casa coreana punta a conquistare gli utenti con uno schermo più grande e funzionalità migliorate, anche se ancora manca una conferma ufficiale.

un quadro sintetico delle indiscrezioni sul galaxy z fold 8 in versione allargata, con potenziale rilascio globale nell’ estate e riferimenti a dati provenienti dal database GSMA. le informazioni indicano diversi codici di modello e mercati di riferimento, senza conferma ufficiale. la fonte descrive diverse varianti per mercato e mantiene cautela sull’attendibilità, evidenziando che non tutto ciò che entra nel GSMA database si traduce in un prodotto reale. galaxy z fold 8 wider: indiscrezioni su mercati, codici e tempistiche. le indiscrezioni indicano una variante più ampia del galaxy z fold 8, pensata per offrire un display esterno maggiore e un utilizzo in landscape senza necessità di rotazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung pieghevole ampio arriva in più paesi rispetto al z trifold

Approfondimenti su Samsung Z Fold 8

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Samsung Galaxy Z TriFold

Ultime notizie su Samsung Z Fold 8

Argomenti discussi: Samsung vuole vendere un milione di Galaxy Wide Fold, il pieghevole anti-iPhone; Samsung Galaxy Z Trifold arriva in USA per quasi 3.000 dollari: sold out in 20 minuti; Samsung non farà pugni con il suo prossimo ampio telefono pieghevole contro Apple; Apple esplora nuove frontiere: in arrivo l’iPhone Flip a conchiglia, il secondo smartphone pieghevole del colosso di Cupertino.

Galaxy Wide Fold: Samsung prepara un pieghevole più largoSamsung prepara il Galaxy Wide Fold, nuovo smartphone pieghevole dal display più largo, pronto per il lancio su scala globale nel 2026. techprincess.it

Il pieghevole a tre ante di Samsung sbarca negli USA: disponibilità più ampia, prezzo da capogiroDopo mesi di debutto controllato e una strategia di distribuzione estremamente prudente, Samsung Galaxy Z TriFold compie il primo vero passo verso un mercato pi ... tecnoandroid.it

L'iPhone pieghevole fa cambiare strategia a Samsung, Honor e Oppo x.com

Non solo Samsung, un altro marchio sta preparando la risposta al primo iPhone Fold #Honor https://gizchina.it/2026/01/honor-magic-pieghevole-wide-per-combattere-iphone-fold/ - facebook.com facebook