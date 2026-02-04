Samira Lui arriva a Striscia la Notizia. La showgirl sarà ospite domani, 5 febbraio, e parteciperà come ospite e commentatrice. Dopo il successo del 2025, l’anno della sua consacrazione, ora si prepara a vivere un 2026 ricco di novità e sorprese.

Samira Lui sarà ospite a Striscia la Notizia domani, 5 febbraio. Ecco cosa farà e in quale ruolo. Per Samira Lui il 2025 è stato l’anno della consacrazione, ma il 2026 ha in serbo tantissime novità ed inedite avvenute. Dopo la Ruota della Fortuna, Samira domani sera, giovedì 5 febbraio, arriverà anche a Striscia la Notizia, farà il suo debutto dietro al bancone in qualità di ospite. Stando a quanto riporta il comunicato stampa pubblicato dal programma di Antonio Ricci emerge: “Samira Lui al suo grande esordio dietro al bancone di Striscia, al fianco dei conduttori per tutta la puntata tra battute e gioco, anche in una rivisitata versione di Parole Parole di Mina”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Samira Lui arriva a Striscia la Notizia. Cosa farà e in quale ruolo

