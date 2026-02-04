samb altra sfida salvezza con il perugia punti pesanti

La Samb si prepara a una settimana decisiva. Domenica affronta il Perugia in una partita che può fare la differenza per la salvezza. I giocatori lavorano duro per arrivare al meglio, consapevoli dell’importanza di questa sfida. La squadra sa che i punti in palio sono pesanti e cerca di mettere in campo tutta la determinazione possibile.

Sarà una settimana di lavoro ad alta intensità per la Samb. Il match di domenica prossima con il Perugia rappresenta una tappa importante, anzi fondamentale, nella marcia di avvicinamento di Eusepi e compagni verso la salvezza. C’è da sfatare il tabù del Riviera delle Palme dove la Samb non vince dal lontano 27 settembre 2025. Allora si andava ancora in spiaggia. Oggi siamo in pieno inverno, ancora la casella dei successi casalinghi è ferma a quota zero. Oltre quattro mesi senza i tre punti. Anche la classifica si è fatta difficile con il Bra che ha agganciato i rossoblù a quota 24 punti ma che però, allo stesso tempo hanno il vantaggio degli scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Forlì affronta oggi la Samb in una partita fondamentale per la zona salvezza, in programma al ‘Morgagni’.

Samb, niente colpo di mercato: il Perugia mette alla prova D’AlesioSERIE C - Sfida decisiva al Riviera Chi si aspettava il classico colpo di fine mercato da parte della Samb è rimasto deluso. Non solo perché il mercato in entrata è terminato da tempo con gli arrivi ... youtvrs.it

Il Forlì all’assalto contro la Samb: È sfida salvezza, servono 3 puntiMezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Forlì pronto a cucinare la Samb, oggi al ‘Morgagni’ – diretta su Sky Sport Calcio, 258 e Now –, in un ‘pressure test’ che vale doppio in chiave salvezza. I romagnoli (5 ... ilrestodelcarlino.it

CALCIOMERCATO - Il Re Leone, che ha rescisso con la Samb, era stato avvicinato da Maceratese, Recanatese e Trodica: manca solo la firma con il Siracusa. L'attaccante italo-marocchino originario di Loreto prova un'altra avventura in Serie A.