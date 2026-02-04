Salvini | Vannacci capitolo chiuso I cortei? La cauzione non sarà nel decreto sicurezza ma va fatta

Matteo Salvini mette la parola fine sulla vicenda Vannacci. Il leader della Lega ha detto che il capitolo è chiuso e che non tornerà sull’argomento. Salvini ha anche commentato i cortei, spiegando che la cauzione richiesta non entrerà nel decreto sicurezza, ma deve comunque essere pagata. La decisione di Vannacci di lasciare la Lega ha chiuso ufficialmente questa fase, lasciando poche possibilità di riaprirla.

(Adnkronos) – "Per me è il capitolo chiuso". Matteo Salvini liquida così l'argomento Vannacci all'indomani della decisione del generale di lasciare la Lega. "Ne ho visti tanti – aggiunge il segretario – che non hanno mantenuto la parola, che non hanno mantenuto gli impegni. Cito il titolo di un libro di una grande italiana scomparsa,. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

