Salvini smentisce Vannacci | Nessun ex generale senza onore solo divergenze politiche

Matteo Salvini ha risposto alle dimissioni di Roberto Vannacci dalla Lega. Il leader leghista ha smentito che si tratti di un ex generale senza onore e ha spiegato che si tratta solo di divergenze politiche. Salvini ha aggiunto che non ci sono motivi personali o di onore dietro la scelta di Vannacci.

Matteo Salvini ha risposto duramente alle dimissioni di Roberto Vannacci dal partito della Lega, negando con forza che si tratti di un ex generale senza onore. L'ex militare, ex comandante della Brigata "Folgore", ha annunciato il suo allontanamento dal partito dopo un periodo di tensioni interne, segnato da divergenze politiche e strategie di campo. Salvini, in un post pubblicato sulla piattaforma social, ha sottolineato che la decisione di Vannacci non è stata dettata da mancanze di rispetto o da tradimenti, ma da scelte personali che hanno portato a un allontanamento irreversibile. "Volevamo fare un lungo cammino insieme – ha scritto il leader leghista – condividere battaglie, costruire.

Matteo Salvini si dice deluso dall'addio di Roberto Vannacci alla Lega.

Il recente utilizzo di una sala della Camera dei Deputati per un convegno di Casa Pound ha suscitato reazioni e discussioni.

Lega, Salvini: Con Vannacci nessuna resa dei conti, ma sono stati commessi errori

