Salvini | L'addio di Vannacci non mi preoccupa è un capitolo chiuso Ma non fa autocritica

Durante un evento sul referendum sulla Giustizia, Matteo Salvini ha commentato l’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega. Il leader leghista ha detto che l’addio non lo preoccupa e che si tratta di un capitolo chiuso. Salvini non ha fatto autocritica e si è concentrato sul futuro, senza approfondire le motivazioni che hanno portato Vannacci a lasciare il partito.

Nel corso di un evento sul referendum sulla Giustizia, il segretario della Lega parla del fresco addio al partito di Roberto Vannacci. A Fanpage.it che gli chiede se si senta di chiedere scusa per aver "sdoganato" in politica l'ex generale - scelta che gli ha procurato diverse critiche anche dentro il Carroccio - risponde senza alcuna traccia di autocritica.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vannacci Lega Lega: Salvini, ‘Vannacci capitolo chiuso, dispiace ma nessuna preoccupazione' Matteo Salvini chiude definitivamente la questione Vannacci. Vannacci deposita il nuovo logo “Futuro nazionale”: l’addio a Salvini sembra più vicino La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Salvini avverte Vannacci: C'è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla Ultime notizie su Vannacci Lega Argomenti discussi: L'ira di Salvini per l'addio di Vannacci: Conta il popolo, non Re o generali. Sono deluso e amareggiato; Lega, l’addio di Vannacci: fuori dal gruppo dei Patrioti nell’Europarlamento. Salvini: Tradita la fiducia de…; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Vannacci lascia la Lega, la reazione di Salvini: cosa ha detto. Salvini: L’addio di Vannacci? Oggi la Lega è più forte. Ho visto tanti ingrati passare da quiIl leader della Lega chiude il caso Vannacci: Gli abbiamo spalancato le porte quando tutti lo attaccavano, il ringraziamento è stato arrivederci ... ilfattoquotidiano.it Salvini e l'addio di Vannacci: Deluso, onore e lealtà per noi hanno un significatoArrabbiato? No. Deluso e amareggiato. Così sui social Matteo Salvini commenta l'addio di Roberto Vannacci alla Lega. Il partito, spiega il vicepremier e leader del Carroccio, aveva accolto nella ... adnkronos.com Sky tg24. . "Per me il capitolo è chiuso". Cosi il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato l'addio del generale Roberto Vannacci, che è uscito dalla Lega per fondare un nuovo partito, Futuro Nazionale. "Ho la tessera della Lega dal '91, ne ho visti tanti c - facebook.com facebook L’addio di Vannacci mette in crisi Salvini x.com

