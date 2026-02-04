Salvini | L'addio di Vannacci non mi preoccupa è un capitolo chiuso Ma non fa autocritica

Durante un evento sul referendum sulla Giustizia, Matteo Salvini ha commentato l’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega. Il leader leghista ha detto che l’addio non lo preoccupa e che si tratta di un capitolo chiuso. Salvini non ha fatto autocritica e si è concentrato sul futuro, senza approfondire le motivazioni che hanno portato Vannacci a lasciare il partito.

Nel corso di un evento sul referendum sulla Giustizia, il segretario della Lega parla del fresco addio al partito di Roberto Vannacci. A Fanpage.it che gli chiede se si senta di chiedere scusa per aver "sdoganato" in politica l'ex generale - scelta che gli ha procurato diverse critiche anche dentro il Carroccio - risponde senza alcuna traccia di autocritica.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

