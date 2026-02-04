Salva Ferrer si ritira a 28 anni | Non voglio che lo sport che mi ha dato felicità mi causi sofferenza

Salva Ferrer si ritira a soli 28 anni. Il tennista spagnolo ha deciso di smettere perché non vuole più sopportare il dolore all’anca che gli provoca sofferenza. Ferrer ha spiegato di aver cercato di resistere, ma alla fine ha scelto di fermarsi prima che il problema peggiori. Ora si concentrerà sulla riabilitazione e sul futuro, lasciando il mondo del tennis dopo una carriera ricca di successi.

