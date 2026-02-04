I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono saltati. Le trattative in programma per venerdì a Mascate, in Oman, sono state annullate. Fonti diplomatiche affermano che le posizioni tra i due paesi sono troppo distanti per continuare il dialogo. Per ora non ci sono date alternative, e la situazione rimane incerta.

Saltano i colloqui tra Usa e Iran. Secondo fonti diplomatiche, il round di trattative previsto per venerdì in Oman, a Mascate, sarebbe stato annullato. Il quotidiano israeliano Ynet spiega che le “posizioni sono troppo distanti”, con Washington e Teheran che partono da due basi completamente diverse. Da una parte ci sarebbe l’Iran che chiede di “discutere esclusivamente della questione nucleare” e dall’altra gli americani che “non sarebbero disposti a limitare l’agenda dei negoziati a un solo tema”. E così i colloqui saltano. Saltano i colloqui tra Usa e Iran, resta alta la tensione. Già prima della diffusione di questa notizia si era però parlato di un probabile annullamento dell’incontro di venerdì. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Saltano i colloqui tra Usa e Iran: “Posizioni troppo distanti”

Da Teheran arrivano segnali chiari: i colloqui con gli Stati Uniti non sembrano procedere come sperato.

Nei prossimi giorni, Iran e Stati Uniti potrebbero iniziare di nuovo i colloqui.

