Ryanair fa sapere ai passeggeri che non devono indossare i jeans durante i voli. La compagnia ha pubblicato un video su TikTok, chiedendo alle persone di evitare quel tipo di abbigliamento. Ma in tanti continuano comunque a indossarli, anche se non è consigliato. La compagnia spera che entro il 2026 questa richiesta venga rispettata più spesso.

La compagnia low cost irlandese ha scatenato una vera e propria querelle sui social con un post condiviso sul suo profilo ufficiale di TikTok. Si tratta di un breve video in cui un aereo, con il marchio Ryanair, si appresta ad atterrare in quello che sembra essere l'aeroporto di Corfù. Tuttavia, a catturare l'attenzione è la scritta bianca che campeggia: «È il 2026, smettiamola di viaggiare indossando dei jeans». E a corollario di tutto? Un «per favore» con tanto di mani giunte nella didascalia.

© Vanityfair.it - Ryanair, c'è un capo d'abbigliamento che la compagnia aerea chiede di non indossare (ma noi lo facciamo lo stesso)

