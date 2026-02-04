Ryan Routh condannato all' ergastolo per il tentato omicidio di Donald Trump al golf club di Palm Beach

Ryan Routh, un uomo di 59 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver tentato di uccidere Donald Trump, sparandogli al golf club di Palm Beach lo scorso settembre. L’ex presidente si era salvato grazie alla prontezza delle guardie del corpo, che hanno impedito che il colpo raggiungesse il bersaglio. La sentenza arriva dopo mesi di processi e testimonianze, e mette fine a una vicenda che aveva sconvolto la scena politica americana.

Ryan Routh è stato condannato all'ergastolo per il tentato omicidio di Donald Trump. Nel settembre del 2024 provò a sparargli in un campo di golf.

