Ryan Reynolds torna sul grande schermo con una commedia di spionaggio prodotta da Apple TV. Dopo due anni dall’ultimo film, l’attore si mette in gioco in una storia divertente insieme a Kenneth Branagh. La prima foto ufficiale mostra i due attori insieme, lasciando intuire una pellicola che mescola azione e comicità. La produzione promette di portare il pubblico in un mondo di intrighi e risate.

© Movieplayer.it - Ryan Reynolds e Kenneth Branagh nella prima foto di Mayday, la nuova commedia di Apple TV

