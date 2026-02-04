Russia says it’s open to diplomacy but will counter any new threats after expiry of nuclear treaty

La Russia ha detto di essere disponibile a discutere di sicurezza nucleare, ma avverte che risponderà con fermezza a qualsiasi nuova minaccia. Il governo russo ha ribadito che, dopo la scadenza di un trattato nucleare, non esiterà a difendersi in modo deciso se si presentano rischi o provocazioni. La posizione arriva mentre si intensificano le tensioni internazionali sul tema.

The 2010 New START treaty, which limits the size of the Russian and U.S. strategic nuclear arsenals, expires at the end of Wednesday, and the two sides have not held any talks on a replacement. Security experts have voiced concern that the treaty’s lapse could pave the way for a new arms race in which China would also be a major player. Il trattato New START del 2010, che limita le dimensioni degli arsenali nucleari strategici di Russia e Stati Uniti, scade alla fine di mercoledì e le due parti non hanno avuto colloqui per la sua sostituzione. Gli esperti di sicurezza hanno espresso la preoccupazione che la scadenza del trattato possa aprire la strada a una nuova corsa agli armamenti in cui anche la Cina sarebbe un attore importante. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Il trattato nucleare tra Russia e Stati Uniti, chiamato New START, sta per scadere il 5 febbraio.

Questa mattina, il Papa ha fatto un appello ai leader di Russia e Stati Uniti affinché rinnovino il trattato nucleare New START.

Trump Says Iran Faces Tariffs and Last Russia Nuclear Treaty Will Expire

It's time for the EU to talk to Russia says MeloniPremier Giorgia Meloni said Friday that she agreed with French President Emmanuel Macron about the need for the European Union to re-engage in direct talks with Russia if US efforts to broker peace in ... ansa.it

La spesa militare della Russia negli ultimi anni è stata fino a due terzi superiore al bilancio ufficiale della difesa, secondo un'analisi dell'intelligence della Germania. Si tratterebbe di una cifra pari al dieci per cento del PIL russo https://l.euronews.com/FPYn facebook