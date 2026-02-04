Russell | Aston Martin design straordinario ma in pista si vince con la prestazione

La scorsa settimana, il Circuit de Barcelona-Catalunya ha visto lo shakedown di Aston Martin, chiuso al pubblico. La prova ha messo in luce il design innovativo della monoposto, ma ancora una volta si è dimostrato che in pista conta soprattutto la prestazione. Russell ha sottolineato che, nonostante l’aspetto esterno, sono le performance in gara a fare la differenza.

Lo shakedown di Barcellona, svoltosi la scorsa settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya a porte chiuse, ha fornito una prima lettura delle soluzioni tecniche e delle prestazioni attese per la stagione 2026. Sono state osservate dieci monoposto su undici presenti, con l’esclusione della Williams, e gli animi si sono concentrati su design, sospensioni e potenziale competitivo delle vetture presentate e fotografate in quelle ore iniziali. Durante la presentazione della Mercedes W17, il principale riferimento è stato George Russell, che ha espresso le proprie aspettative per la stagione e ha indicato le squadre che potrebbero contendere il vertice. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

