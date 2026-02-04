Runners Termoli protagonisti al CorriAmo tra gli Ulivi nonostante il maltempo

La corsa di domenica a Larino si è svolta nonostante il maltempo. La pioggia battente non ha fermato i partecipanti di Runners Termoli, che hanno affrontato la gara con entusiasmo e determinazione. Nonostante il meteo avverso, molti hanno deciso di scendere in strada e correre tra gli ulivi, dimostrando che la passione per lo sport supera ogni ostacolo.

Domenica 1° febbraio 2026, il paese di Larino si è svegliato sotto una pioggia insistente che non ha fermato né la corsa né la passione. Il cielo basso e grigio non ha scalfito l'entusiasmo di 274 atleti provenienti da tutta la regione, tutti schierati ai nastri di partenza della settima edizione della CorriAmo tra gli Ulivi, una manifestazione che ogni anno si conferma come uno degli appuntamenti più intensi del calendario regionale di corsa campestre. La gara, valida come Campionato Regionale di Società e Individuale Master di Corsa Campestre – CRI Cross Corto SeniorPromesse, ma anche come prova ufficiale per le categorie AJPSEsordienti, ha trasformato le strade rurali del Molise in un percorso di sfida dove il terreno fangoso, le curve tecniche e il vento freddo hanno messo a dura prova la resistenza di chi ha scelto di correre non per vincere, ma per dimostrare che lo spirito sportivo non si ferma davanti al maltempo.

