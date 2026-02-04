Rugby il Sei Nazioni della verità per l’Italia | vera svolta o soliti alti e bassi?

L’Italia del rugby si prepara a giocarsi tutto questa settimana nel Sei Nazioni. È il momento in cui le promesse fatte devono trasformarsi in risultati concreti. La nazionale non può più nascondersi dietro i giovani o i buoni margini di crescita. Ora serve una svolta, un vero passo avanti, per dimostrare di aver messo a frutto il lavoro degli ultimi anni. La partita di quest’anno è decisiva: o la squadra fa il salto di qualità o rischia di restare ancora nel limbo delle promesse non mantenute.

C’è un momento, nello sport, in cui le promesse devono smettere di essere tali e diventare realtà. Per l’Italia del rugby questo Sei Nazioni assomiglia tremendamente a quel momento lì: non più la squadra simpatia, non più il gruppo giovane che “sta crescendo”, ma una nazionale chiamata a dare un senso definitivo al percorso avviato negli ultimi anni. L’entusiasmo attorno agli azzurri non è mai stato così alto, ma proprio per questo la vera sfida sarà reggere il peso delle aspettative senza perdere lucidità. Il torneo si presenta come un percorso a ostacoli, più mentale che tecnico. L’Italia ha dimostrato di poter competere, a tratti dominare sul piano fisico e del ritmo, ma il salto di qualità vero passa dalla continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it

