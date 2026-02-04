Rugby a Giardini Luzzati | Sei Nazioni si confrontano con menù e momento di riflessione

A Giardini Luzzati, il Sei Nazioni di rugby si fa più di una partita. Qui, gli appassionati si riuniscono non solo per seguire gli incontri, ma anche per assaporare un menù dedicato e partecipare a un momento di riflessione sulla disciplina. Nonostante il cielo grigio e nuvoloso, il sole si fa strada tra le colline genovesi, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. La giornata si presenta come un’occasione per vivere il rugby in modo diverso, tra sport, cibo e incontri di pensiero.

**Il Sei Nazioni di rugby si gioca a Giardini Luzzati con menù dedicato, momento di riflessione e un’esperienza sportiva a tre dimensioni** Nuvoloso, ma con un sole che si accende tra le ombre delle colline genovesi, il Sei Nazioni di rugby torna a Giardini Emanuele Luzzati con un’esperienza unica. Il calendario prevede sei match, iniziati sabato 7 febbraio con l’incontro tra Italia e Scozia, fino alla conclusione il 14 marzo con la gara tra Gales e Italia. Tutte le partite saranno seguite in una cornice speciale: un menù dedicato, momenti di riflessione e spazi per commentare e raccontare il gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Sagra della Merla ai Giardini Luzzati è un evento annuale che si svolge nel weekend, offrendo un menù invernale e un torneo di calciobalilla.

