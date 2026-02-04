Il Napoli si prepara a sfidare il Genoa con Rrahmani in campo. Dopo un infortunio muscolare, il difensore sta recuperando velocemente e si affaccia come una soluzione importante per la linea difensiva di Conte. La sua presenza cambia gli equilibri della squadra, che ora punta a rinforzare la propria solidità in vista della partita.

Un recupero efficace e rapido sta ridando linfa alla linea difensiva del Napoli: dopo un infortunio muscolare, Rrahmani è pronto a tornare in campo e a guidare la retroguardia in vista della sfida contro il Genoa. L’episodio fisico ha avuto ripercussioni sull’equilibrio della squadra, ma il ritorno del centrale kosovaro promette stabilità e fiducia tra i compagni. Rrahmani ha smaltito il problema muscolare accusato durante la partita contro il Sassuolo e scenderà nuovamente in campo sabato a Marassi. Si tratta di un rientro che va oltre la semplice reintegrazione: rappresenta un riferimento tecnico imprescindibile per la difesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rrahmani infortunato: come cambia il Napoli di Conte contro il Genoa

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Genoa, in programma sabato alle 18.

Le condizioni di Rrahmani e Politano sono al centro dell'attenzione in vista della sfida tra Napoli e Juventus di domenica.

