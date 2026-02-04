Romero-Tottenham è rottura | Vergognoso L’Atletico Madrid prepara l’assalto

Cristian Romero non ha più intenzione di continuare con il Tottenham. Il difensore argentino, che era anche capitano degli Spurs, ha deciso di andarsene al termine della stagione. La sua scelta segna una rottura definitiva con il club di Londra, mentre l’Atletico Madrid si prepara a fare un’offerta per riportarlo in Spagna. Romero ha definito “vergognoso” il modo in cui si sono svolti gli ultimi tempi con il Tottenham.

Aria di rottura totale tra Cristian Romero e il Tottenham. Il difensore argentino, capitano degli Spurs e punto fermo della nazionale albiceleste, avrebbe maturato la decisione irreversibile di lasciare Londra al termine della stagione. Nonostante un rinnovo di contratto firmato solo pochi mesi fa (con scadenza 2029), il rapporto con la dirigenza è ai minimi storici dopo la chiusura del mercato invernale. Il "Cuti" è uscito allo scoperto con uno sfogo durissimo sui propri canali social, definendo "vergognosa" la gestione della rosa e la mancanza di profondità dell'organico a disposizione di Thomas Frank, soprattutto a fronte dei numerosi infortuni che stanno martoriando la squadra.

