Roma Under 23 | il piano dei Friedkin per la Serie C tra sogni e ostacoli logistici

Questa mattina a Trigoria i dirigenti della Roma hanno presentato il nuovo progetto per la squadra Under 23. Il piano dei Friedkin punta a portare il settore giovanile in Serie C, ma ci sono ancora alcuni ostacoli logistici da superare. I giovani talenti sono pronti a fare il salto, ma bisognerà risolvere diverse questioni prima di poter iniziare questa nuova avventura.

Da anni ormai il settore giovanile della Roma non è più soltanto considerato una scuola calcio, ma si conferma come uno dei più talentuosi sul panorama nazionale. Produce talenti utili per la prima squadra e per le risorse della società. Eppure i proprietari sentono come la necessità di aggiungere un tassello che possa allineare la Roma al livello dei top club. Una squadra Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C è in cima alla lista dei progetti dei Friedkin, ma per avverarsi e avere il via libera deve ancora superare alcuni ostacoli. I vantaggi del progetto per la società. L’idea di realizzare una seconda squadra non arriva ai piani alti di Trigoria per puro caso, ma nasce dopo l’osservazione dei benefici arrivati in seguito a questa scelta per squadre come Milan, Inter, Juventus e Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Argomenti discussi: Gasperini sul mercato della Roma: O parliamo di Under 23 o della Champions, mettetevi d'accordo; Udinese-Roma, Gasperini sbotta: Champions o Under 23? Mettetevi d’accordo; Roma, Gasperini attacca dopo l'Udinese: Champions e mercato, bisogna mettersi d'accordo; Gasperini tuona: 'Chi vuole la Champions e chi vuole l'Under 23, mettetevi d'accordo'.

La Roma Under 23 come nuova sfida dei Friedkin: cosa manca per iscrivere la squadra in Serie CLa Roma sta continuando a pensare al progetto della squadra Under 23 da inserire nel campionato di Serie C. Cosa manca per dare il via a questa nuova sfida del club giallorosso. fanpage.it

Roma regina del mercato? Gasperini: Mettetevi d’accordo, o facciamo l’under 23 o andiamo in ChampionsLa Roma sarà anche la regina del mercato ma – a giudicare dalle parole di Gasperini – non sembra. Il tecnico ha polemizzato ieri sera in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 a Udine. Gasperini ... ilnapolista.it

Settore Giovanile, bene la #Roma Under 18 col #Torino. Brutto ko per l'U17 #ASRoma x.com

Rappresentativa Serie D. I convocati per il test con la Roma Under 18 https://www.venetogol.it/2026/02/02/rappresentativa-serie-d-i-convocati-per-il-test-con-la-roma-under-18-040975/ - facebook.com facebook