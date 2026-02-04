Roma piena sintonia sul mercato tra Gasperini e la società | i dettagli | CM

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, a Trigoria si cerca di chiudere la pagina e tornare subito a lavorare. Gasperini e la società hanno parlato a lungo per cercare di trovare il modo di reagire e migliorare. Intanto, i giocatori si allenano già pensando alla prossima partita, mentre i tifosi aspettano segnali di svolta. La situazione resta tesa, ma tutti sono concentrati a ripartire.

Le ultime in casa Roma dopo il ko rimediato sul campo dell’Udinese: ecco cosa sta succedendo a Trigoria. Donyell Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza. Tre acquisti degni di nota nel reparto offensivo che hanno permesso, senza ombra di dubbio, alla Roma di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. I giallorossi ci hanno provato fino alla fine per Giacomo Raspadori, finito poi all’Atalanta, ma Gian Piero Gasperini può ritenersi comunque soddisfatto per il grande lavoro svolto dalla società. Festa Roma (Ansa) – Calciomercato.it Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, tutti gli acquisti estivi e di gennaio messi a segno dalla Roma sarebbero stati concordati con l’allenatore e, dunque, ci sarebbe piena sintonia tra le parti, nonostante il rapporto non proprio idilliaco tra il direttore sportivo Frederic Massara e lo stesso Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Giuseppe Pancaro analizza la situazione attuale della Lazio, evidenziando una crisi profonda e una possibile mancanza di sintonia tra allenatore e società.

