Roma | picchiano donna con un bastone e la investono tre volte fermati padre e figlia

Nella notte del 2 febbraio, una donna è stata aggredita brutalmente in strada a Santa Palomba, a Roma. Un uomo e sua figlia l’hanno picchiata con un bastone e, poco dopo, l’hanno investita tre volte con la loro auto. La vittima è riuscita a mettersi in salvo, mentre i due aggressori sono stati fermati poco dopo dalle forze dell’ordine.

Aggressione brutale in strada nella zona di Santa Palomba, a Roma. Nella notte del 2 febbraio, una donna è stata vittima di un attacco violento, durante il quale è stata colpita con un bastone e successivamente investita per ben tre volte da un’auto, il tutto da parte di due individui, un padre e sua figlia. Attualmente, la donna si trova ricoverata presso il policlinico di Tor Vergata, in condizioni critiche e in pericolo di vita. Intervento della Polizia e Arresto dei Colpevoli. Dopo l’aggressione, i due aggressori sono riusciti a fuggire, ma le pattuglie della polizia di Stato sono riuscite a intercettarli successivamente: l’uomo è stato rintracciato presso l’ospedale di Pomezia, mentre la figlia è stata fermata lungo via Ardeatina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: picchiano donna con un bastone e la investono tre volte, fermati padre e figlia Approfondimenti su Santa Palomba Aggressione choc in strada: donna picchiata con il bastone e investita. Fermati padre e figlia Una donna è stata aggredita in strada, picchiata con un bastone e investita da un’auto. Agguato tra vicine a Santa Palomba: donna travolta più volte con l’auto, arrestati padre e figlia Una donna è stata travolta più volte con l’auto tra alcune case vicino a Santa Palomba. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Santa Palomba Argomenti discussi: Santa Palomba, investita per tre volte e presa a bastonate: gravissima una 55enne; Uccise l'ex compagna a fucilate a Roma, condanna all'ergastolo; I banditi incappucciati che picchiano e rapinano le donne a Roma; Accerchiato da una quindicina di maranza mentre andava al McDonald’s: una mamma di Arosio chiede ronde tra cittadini. Campagna e striscioni di Azione studentesca. Davanti alla scuola sono comparsi striscioni che invitano a «raccontare che gli Antifa picchiano a Roma» facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.