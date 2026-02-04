Roma | picchiano donna con un bastone e la investono tre volte fermati padre e figlia
Nella notte del 2 febbraio, una donna è stata aggredita brutalmente in strada a Santa Palomba, a Roma. Un uomo e sua figlia l’hanno picchiata con un bastone e, poco dopo, l’hanno investita tre volte con la loro auto. La vittima è riuscita a mettersi in salvo, mentre i due aggressori sono stati fermati poco dopo dalle forze dell’ordine.
Aggressione brutale in strada nella zona di Santa Palomba, a Roma. Nella notte del 2 febbraio, una donna è stata vittima di un attacco violento, durante il quale è stata colpita con un bastone e successivamente investita per ben tre volte da un’auto, il tutto da parte di due individui, un padre e sua figlia. Attualmente, la donna si trova ricoverata presso il policlinico di Tor Vergata, in condizioni critiche e in pericolo di vita. Intervento della Polizia e Arresto dei Colpevoli. Dopo l’aggressione, i due aggressori sono riusciti a fuggire, ma le pattuglie della polizia di Stato sono riuscite a intercettarli successivamente: l’uomo è stato rintracciato presso l’ospedale di Pomezia, mentre la figlia è stata fermata lungo via Ardeatina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
