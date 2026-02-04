Lorenzo Pellegrini si rivolge ai tifosi con parole appassionate. Il capitano della Roma dice che la Conference League vale quanto mille trofei e racconta il suo gol più bello, segnato nel derby. Lo fa davanti a una platea di supporter, confermando quanto sia forte il suo legame con la squadra e la città.

Lorenzo Pellegrini torna a parlare del suo legame viscerale con la maglia giallorossa e lo fa davanti a una platea speciale. Durante l’evento promosso da Sport e Salute e Adidas presso l’Istituto “Matteo Ricci” di Roma, il capitano della Roma ha ripercorso i momenti più iconici della sua carriera, mettendo un punto fermo sulla gerarchia dei suoi gol: “Il più bello? Senza dubbio la punizione nel derby contro la Lazio”. Non solo campo, ma anche l’orgoglio per il percorso europeo del club. Interpellato dai giovanissimi presenti sul numero di trofei in bacheca, Pellegrini ha rivendicato con forza il valore della Conference League alzata a Tirana: “Ne ho vinta una con la Roma, ma per me è come se ne valesse mille”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pellegrini: “La Conference? Vale mille trofei. Il gol più bello nel derby”

