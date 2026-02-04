Roma Pellegrini con gli alunni del progetto ' Scuola attiva' | Sport è disciplina e aiuta nei rapporti

Pellegrini si è lasciato andare in una giornata con gli alunni del progetto 'Scuola attiva'. Ha detto che lo sport rappresenta disciplina e aiuta a costruire rapporti. Per lui, passare del tempo con i bambini è sempre un piacere, perché li considera la parte più sincera e autentica del mondo.

“È sempre bello passare del tempo con i bambini, soprattutto per me che li amo. Sono la parte pura del mondo che non ha secondi fini”. Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, ha fatto visita questa mattina all’ istituto comprensivo Matteo Ricci, nella Capitale, fermando­si a parlare con i bambini e rispondendo alle loro domande. “Mi hanno chiesto l’importanza dello sport, le mie passioni da piccolo. Ho risposto loro esattamente come rispondo ai miei figli e cioè che lo sport è importante, non solo il calcio. Ti dà tanto, ti dà disciplina, ti aiuta a creare amicizie e ad avere rapporti. Sulla Roma? No, non mi hanno chiesto niente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

