Roma il volto dell’angelo in San Lorenzo in Lucina torna all’originale dopo il restauro contestato

A Roma, il volto di Giorgia Meloni dipinto su un affresco a San Lorenzo in Lucina è stato tolto. La chiesa ha riacquistato l’aspetto originale dopo il restauro che aveva suscitato molte polemiche. Ora l’immagine non c’è più, e il volto dell’affresco torna come era in origine.

Il volto di Giorgia Meloni, comparso durante un recente restauro su un affresco della chiesa di San Lorenzo in Lucina, è stato rimosso. A confermare l’intervento è il parroco, monsignor Daniele Micheletti: «Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c’era una processione di persone che venivano per vederlo, non per ascoltare la messa o pregare. non era possibile». Il restauratore Bruno Valentinetti, dopo giorni di smentite, ha ammesso che l’intenzione era effettivamente quella di riprodurre il volto della premier «sulla falsa riga del dipinto che c’era prima». La decisione di ripristinare il volto originale dell’angelo arriva dopo lo scoppio di polemiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma, il volto dell’angelo in San Lorenzo in Lucina torna all’originale dopo il restauro contestato Approfondimenti su Roma San Lorenzo Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, volto di Giorgia Meloni su un affresco dopo restauro, lei: "Non somiglio a un angelo" - VIDEO A Roma, la Basilica di San Lorenzo in Lucina torna sotto i riflettori dopo il restauro di un affresco che mostra il volto di Giorgia Meloni. Meloni, il volto in un restauro a San Lorenzo in Lucina. La premier: «No, decisamente non somiglio a un angelo» Una scena insolita si è vista questa mattina nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma San Lorenzo Argomenti discussi: Tutta la storia dell'affresco dell'angelo con il volto di Giorgia Meloni: il monumento costruito nel 1985, i decori aggiunti nel 2000 e il restauro delle polemiche; Il volto di Meloni in un affresco restaurato? Il 'caso' in una Basilica a Roma; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte; L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?. Roma, subito coperto l'angelo con il volto di Meloni. Non si poteva andare avanti cosìDopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull'angelo della chiesa di ... iltempo.it Roma, cancellato il volto dell'angelo con le sembianze di Meloni in San Lorenzo in LucinaLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, cancellato il volto dell'angelo con le sembianze di Meloni in San Lorenzo in Lucina ... tg24.sky.it “Me lo ha chiesto la Curia e sì, è la premier” Il restauratore Bruno Valentinetti ha cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. - facebook.com facebook questo restauratore di San Lorenzo in Lucina è pazzesco... #SanLorenzoinLucina #Meloni #Valentinetti #2febbraio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.