A Roma e nel Lazio, sono partiti i primi 120 infermieri di comunità. Sono stati scelti dalle Aziende sanitarie locali e stanno iniziando la formazione all’Istituto Spallanzani. L’obiettivo è migliorare l’assistenza sul territorio e rafforzare il sistema sanitario regionale.

A Roma e nel Lazio sono stati avviati i primi 120 infermieri di comunità, selezionati dalle Aziende sanitarie locali e in fase di formazione presso l’Istituto Spallanzani. L’iniziativa, attuata su mandato della Regione Lazio, rappresenta una tappa fondamentale nella riorganizzazione del sistema sanitario territoriale. I nuovi professionisti, che entreranno in servizio nei prossimi mesi, opereranno in diversi ambiti: nei centri di salute territoriale, nelle case della comunità, negli ospedali di comunità e nelle unità di continuità assistenziale. Il percorso formativo, gestito dal Centro di formazione permanente in sanità, è stato progettato per prepararli a svolgere un ruolo centrale nella prevenzione, nella gestione delle patologie croniche e nell’assistenza domiciliare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma e Lazio si rafforzano con 120 nuovi infermieri di comunità per migliorare l’assistenza territoriale.

Al polo universitario di Portogruaro nasce il nuovo master di primo livello in infermiere di famiglia e comunità, dedicato a tredici professionisti che si specializzeranno nell'assistenza sanitaria di prossimità.

