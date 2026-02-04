Roma | droga etichettata come alimenti e appartamento trasformato in deposito arrestato 33enne

La polizia di Roma ha arrestato un uomo di 33 anni dopo aver scoperto un appartamento trasformato in deposito di droga. Dentro, gli agenti hanno trovato panetti di hashish etichettati come alimenti e pronti per essere venduti. L’uomo è stato portato in commissariato, le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici.

Un appartamento preso in affitto è stato trasformato in un vero e proprio deposito di droga, con panetti di hashish etichettati come prodotti alimentari. Questa è la scoperta effettuata dalla Polizia di Stato nella zona di Casal de' Pazzi, a Roma, dove un uomo di 33 anni, di origine macedone, è stato arrestato in flagranza di reato. L'individuo è ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La segnalazione anonima e l'intervento della Polizia. Tutto è iniziato grazie a una segnalazione anonima pervenuta alla Sala Operativa della Questura tramite l'applicazione YouPol, che segnalava la presenza di una ingente quantità di droga pronta per essere spostata da un appartamento in periferia.

