Roma si trova di fronte a una decisione urgente sui pini di via dei Fori Imperiali. In meno di un mese, sono caduti tre alberi, e ora il Comune ha riunito esperti e funzionari per capire cosa fare. La domanda è se abbatterli tutti o solo alcuni. La situazione resta sotto controllo, ma la sicurezza resta al primo posto.

In meno di un mese ne sono caduti tre, perciò il comune ha raggruppato esperti e funzionari per decidere se abbatterli tutti o solo alcuni Il comune di Roma sta decidendo fare con i circa cinquanta pini di via dei Fori Imperiali, dopo che in meno di un mese tre alberi sono caduti. L’ultimo è caduto domenica e ha leggermente ferito tre persone: a quel punto la strada è stata chiusa sia alle auto che ai pedoni. Essendo una delle strade più turistiche e conosciute della città, che attraversa l’area archeologica tra il Colosseo e piazza Venezia, ai turisti è stato comunicato di passare per un’altra strada che passa per il quartiere Monti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Roma deve capire cosa fare coi pini di via dei Fori Imperiali

I pini dei Fori Imperiali a Roma sono crollati a causa dell’età avanzata, delle piogge recenti e dei danni alle radici.

A causa del recente crollo di due alberi ai Fori Imperiali, l’assessora all’Ambiente di Roma ha disposto controlli approfonditi sui pini della zona.

Dopo il terzo pino caduto ai Fori Imperiali, si è riunita la task force per decidere in pochi giorni come intervenire sugli alberi a rischio. - facebook.com facebook

Dopo l'ultimo incidente in via dei Fori Imperiali a #roma, parla Mario Bencivenni, @ItaliaNostraFirenze: "La cura continua del verde urbano è l’unica strada per avere, oltre ai benefici vitali, anche sicurezza dalle nostre alberature". ilfattoquotidiano.it/2026/02/02 x.com