Roma allarme diffidati | si ferma anche Ndicka Settimo giallo per Mancini

La Roma si trova di nuovo a fare i conti con i problemi disciplinari. Dopo le squalifiche di Mancini, che ha raggiunto il settimo cartellino giallo, e l’assenza di Ndicka, fermato anche lui, la squadra si prepara a una settimana difficile. Le decisioni del Giudice Sportivo hanno portato a due stop importanti, complicando il lavoro di Mourinho in vista delle prossime partite.

Le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, relative alla ventitreesima giornata di campionato, delineano il quadro disciplinare in casa Roma. La comunicazione ufficiale, redatta con l’assistenza di Stefania Ginesio e del rappresentante AIA Carlo Moretti, evidenzia un aumento della pressione sui cartellini per il reparto difensivo giallorosso. Sotto i riflettori finisce Evan Ndicka, che entra ufficialmente nell’elenco dei diffidati. Il centrale ivoriano si aggiunge a Wesley, portando a due il numero di calciatori a rischio squalifica immediata al prossimo provvedimento arbitrale. Il riepilogo delle sanzioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, allarme diffidati: si ferma anche Ndicka. Settimo giallo per Mancini Approfondimenti su Roma allenamenti Roma, allarme Coppa d’Africa: Ndicka ed El Aynaoui a rischio per il Como Roma si prepara ad affrontare il Como lunedì alle 20:45 all’Olimpico, ma l’allarme riguarda due assenze importanti: Ndicka ed El Aynaoui. Massese Allarme influenza. Si ferma anche Michael Buffa La situazione influenzale sta influendo significativamente sulla Massese, con numerosi giocatori costretti a fermarsi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma allenamenti Argomenti discussi: I calciatori diffidati di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: cosa dice il regolamento Champions; Emergenza attacco per la Roma contro il Panathinaikos: si ferma anche Ferguson; Formazioni ufficiali Panathinaikos-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Renato Sanches, Gollini, Svilar, Dybala, Soulé, Ferguson, Malen e Robinio Vaz; Perché Mancini è stato espulso in Panathinaikos-Roma? La moviola. Roma assediata dal traffico di droga e dalla criminalità. L'allarme del presidente della corte d'AppelloLe parole del presidente Giuseppe Meliadò nella relazione d'apertura dell'anno giudiziario. Sempre più reati e meno magistrati ... romatoday.it L'allarme del Policlinico Gemelli di Roma: per il colon +80% di casi under 50 entro il 2040 - facebook.com facebook #LiveSpecial | Basilicata, sindacati metalmeccanici a Roma davanti al MIMIT: allarme per la crisi del settore x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.