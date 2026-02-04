Rogoredo Mansouri colpito mentre era girato
Un uomo di 28 anni, Abdherraim Mansouri, è stato colpito e ucciso lunedì pomeriggio a Milano, nel quartiere di Rogoredo. Secondo le prime ricostruzioni, Mansouri è stato ferito da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia. L’autopsia ha confermato i dettagli sulla dinamica e le cause della morte, ma restano ancora molti punti da chiarire. La vicenda ha suscitato sdegno e richieste di spiegazioni nella zona.
Morte a Milano L'autopsia mette in dubbio la versione dell'agente indagato. E c'è anche l'impronta di una scarpa sul giubbotto della vittima. Dall'immagine del corpo si vedono anche lividi sul naso e su uno zigomo L'autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri, il 28enne ucciso nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano dal colpo di pistola sparato da un agente della polizia, consegna una certezza: la vittima non è stata colpita mentre era rivolta verso l'agente.
Approfondimenti su Rogoredo Mansouri
Lo sparo letale e il colpo alla testa: così è stato ucciso Abderrahim Mansouri in via Impastato. Era legato al clan Mansouri che rifornisce di coca il bosco di Rogoredo
In un'area isolata di via Impastato, a Milano, si è verificato un omicidio con colpo alla testa e sparo letale.
Abderrahim Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, era in borghese e non aveva bodycam: "Si è spaventato"
L’uccisione di Abderrahim Mansouri da parte di un agente di polizia a Rogoredo ha sollevato interrogativi sulla mancanza di bodycam e videosorveglianza.
Ultime notizie su Rogoredo Mansouri
