Rogo in un’abitazione anche nell’Aretino | tre intossicati

Un incendio si è verificato questa notte in un’abitazione a Civitella Val di Chiana, nell’Aretino. Tre persone sono state intossicate durante le fiamme e ora sono ricoverate in ospedale. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, ma le fiamme hanno distrutto parte della casa, creando panico tra i vicini. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, riuscendo a mettere in sicurezza la zona e a salvare chi poteva. La situazione resta sotto controllo, ma l’allerta incendi in Toscana continua a essere alta.

CIVITELLA VAL DI CHIANA – Ancora paura e fiamme tra le mura domestiche in Toscana, dove l’allerta per gli incendi in abitazione resta altissima. L’ultimo episodio cronologico si è consumato nelle scorse ore a Badia al Pino, nel comune di Civitella in Val di Chiana, trasformando un tranquillo complesso di case a schiera in uno scenario di emergenza. Il rogo è divampato improvvisamente in un appartamento situato al primo piano, sprigionando in pochi minuti un fumo denso e acre che ha invaso l’intero alloggio. Al momento dell’innesco, all’interno della casa si trovavano tre persone che, fortunatamente, sono riuscite a mantenere la calma necessaria per abbandonare l’edificio autonomamente prima che le fiamme sbarrassero loro ogni via d’uscita.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Civitella Val Del Chianti Dramma a Massa: anziano muore nell’incendio dell’abitazione, intossicati la moglie e tre carabinieri Un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento di via Armando Angelini a Massa ha portato a una tragedia. Incidenti: scontro tra auto nell'aretino, tre feriti trasportati in ospedale Questa mattina, alle prime luci dell’alba, un incidente si è verificato a Terranuova Bracciolini, in via del Fiume. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Civitella Val Del Chianti Argomenti discussi: Incendio tetto di un'abitazione a San Vito al Tagliamento; Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. Tre carabinieri in ospedale; Riva del Garda, incendio in un’abitazione abbandonata; Lecce, scoppia l'incendio in un'abitazione: due anziani salvati dal vicino di casa. Rogo in un'abitazione anche nell'Aretino: tre intossicatiCIVITELLA VAL DI CHIANA - Ancora paura e fiamme tra le mura domestiche in Toscana, dove l’allerta per gli incendi in abitazione resta altissima. L’ultimo episodio cronologico si è consumato nelle scor ... msn.com Lamezia, rogo in abitazione su via Marconi: in corso indagini e verifiche tecnico strumentaliLamezia Terme - Nella tarda serata di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute per un incendio di abitazione sviluppatosi in via Marconi. L’evento ha int ... lametino.it Il rogo ha interessato un’abitazione al primo piano di una palazzina - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.