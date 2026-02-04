Rocío Muñoz Morales su Raoul Bova | Non eravamo una coppia aperta i tradimenti li ho scoperti…

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio dopo la separazione da Raoul Bova. L’attrice rivela di aver scoperto i tradimenti e chiarisce che non erano una coppia aperta. La sua verità arriva a distanza di mesi dall’addio, tra dettagli mai raccontati prima.

Nuove rivelazioni di Rocío Muñoz Morales dopo l’addio a Raoul Bova, l’attrice svela come ha scoperto i tradimenti. È stata molto discussa la fine della storia d’amore tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, soprattutto dopo che alcune note vocali che l’attore aveva inviato ad un’altra donna hanno fatto il giro del web violando la loro privacy. Rocío Muñoz Morales (Screen Raiplay) A distanza di qualche mese dalla loro separazione lei ha svelato alcuni dettagli in un’intervista concessa a Vanity Fair. Tra le varie cose ha detto: “Come ogni coppia abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

