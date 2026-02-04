Rocio Muñoz Morales rompe il silenzio e smentisce le voci di una presunta nuova conoscenza. La attrice spagnola chiarisce subito: con Iannone è amore, niente flirt o incontri recenti. Fino a poco fa aveva preferito non commentare, ma ora fa chiarezza e mette fine alle indiscrezioni.

Negli ultimi giorni Rocio Muñoz Morales aveva scelto la linea della prudenza, smorzando con parole misurate il chiacchiericcio che la voleva già coinvolta in una nuova storia sentimentale. Ma il gossip, si sa, corre più veloce delle smentite e ora nuovi retroscena sembrano ribaltare la versione iniziale. Quella che era stata raccontata come una frequentazione agli albori avrebbe in realtà contorni molto più definiti. Tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone è amore!. Solo poche ore fa l’attrice, parlando con Vanity Fair, aveva provato a raffreddare le voci su Andrea Iannone dicendo: « Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Rocio Munoz Morales smentita subito: altro che conoscenza appena iniziata, con Iannone è amore!

Approfondimenti su Rocio Munoz Morales

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales hanno iniziato a frequentarsi alcune settimane fa, secondo quanto riportato.

Andrea Iannone potrebbe aver intrapreso un nuovo capitolo personale, lontano dalla relazione con Elodie.

Ultime notizie su Rocio Munoz Morales

