Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone avrebbero deciso di mantenere segreta la loro relazione, nascondendola ai paparazzi e ai fan. Secondo alcune voci, i due sarebbero innamorati da tempo, ma preferiscono non rendere pubblico il loro legame per ora. La coppia avrebbe scelto di tutelarsi dalle attenzioni indesiderate, evitando di parlare apertamente della storia.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone non solo sarebbero fidanzati, ma starebbero anche tenendo segreta la loro relazione. La coppia, secondo quanto riporta il settimanale Chi, avrebbe deciso di negare la love story e starebbe seguendo una precisa strategia Le bugie di Rocio Munoz Morales su Iannone. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa Rocio Munoz Morales ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato (anche) della sua vita sentimentale. Reduce dalla fine del lunghissimo legame con Raoul Bova – oggi legato a Beatrice Arnera – l’attrice era stata paparazzata di recente in compagnia di Andrea Iannone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rocio e Andrea Iannone innamorati: le bugie e la strategia della coppia

Approfondimenti su Rocio Munoz Morales

Recentemente, il settimanale Chi ha fotografato Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales insieme in un hotel di Franciacorta.

Recenti scatti hanno mostrato Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone insieme in Franciacorta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rocio Munoz Morales

Argomenti discussi: Andrea Iannone fa scandalo, pubblica (e poi cancella) la foto di un giocattolo erotico: arriva il like sospetto di Rocio; Andrea Iannone e la presunta frecciatina a Elodie dopo la rottura: Le donne vanno e vengono; Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio, dopo settimane, su Stefano De Martino. Poi la verità su Iannone; Iannone, Rocio conferma tutto: Abbiamo gli stessi valori.

Tra Rocio Morales e Iannone va gonfie vele, ma lei frena per rispetto delle figlie, i gossip sulla coppiaStando alle ultime indiscrezioni, la conoscenza tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone continuerebbe a gonfie vele e i due sarebbero a un passo dall'ufficializzare ... fanpage.it

Rocio Munoz Morales smentita subito: altro che conoscenza appena iniziata, con Iannone è amore!Intervistata da Vanity Fair, Rocio Munoz Morales c'era andata cauta su Andrea Iannone, parlando semplicemente di una conoscenza. E ... donnapop.it

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Andrea Iannone - facebook.com facebook