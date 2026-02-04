Dopo il dissequestro della scorsa settimana, i lavori sui rocciatori sono ripresi sulla frana di Sonvico di Pisogne. La strada rimane chiusa tra il fondovalle e Fraine, in Valpalot, e ancora non si sa quanto tempo ci vorrà per riaprire il tratto. La situazione resta incerta e le squadre continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area.

Dopo il dissequestro, la scorsa settimana, si lavora sulla frana di Sonvico di Pisogne, che impedisce l’utilizzo del tratto di strada che dal fondovalle, oltre che a Sonvico, porta a Fraine e in Valpalot. Il sequestro era stato un atto dovuto, mirato a verificare i motivi del grande smottamento, finito su una galleria paramassi che non ha tenuto ed è parzialmente crollata. In questo momento sul versante stanno lavorando i rocciatori, che non stanno usando gli esplosivi. Per il momento agiscono a mano, con trapani, martelli pneumatici e altre attrezzature che servono a rimuovere il materiale pericolante, che potrebbe ancora cedere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rocciatori al lavoro sulla frana. I tempi per Sonvico sono incerti

Approfondimenti su Sonvico Pisogne

La strada Ss163 è stata temporaneamente chiusa questa mattina a causa dei lavori dei rocciatori, intervenuti sul costone roccioso crollato nella notte tra martedì e mercoledì nel comune di Maiori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sonvico Pisogne

Argomenti discussi: Rocciatori al lavoro sulla frana. I tempi per Sonvico sono incerti; Frana a Pisogne, rocciatori all’opera: la parete sarà alleggerita; INTERVENTI SULLA SS36 TRA SUELLO E CIVATE, LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E SICUREZZA IN CHIUSURA; Niente supermercati né farmacia, nessuna via d’uscita. Vi porto nel borgo di Roma nord rimasto isolato dalla frana.

Frana a Pisogne: rocciatori al lavoro per mettere in sicurezza la pareteDal versante si sono staccati 50 metri cubi di roccia, equivalenti a oltre 100 tonnellate di materiale. La prima fase prevede il disgaggio manuale, quindi si passerà all'utilizzo delle mine. quibrescia.it

Lecco, rocciatori al lavoro sul versante della frana: è corsa contro il tempoLecco, 29 settembre 2025 – I rocciatori di Anas sono al lavoro per mettere in sicurezza il prima possibile il versante da cui domenica si sono staccati alcuni grossi massi, che hanno investito la ... ilgiorno.it

Al lavoro i rocciatori della Maisetti di Angolo Terme - facebook.com facebook