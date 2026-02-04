Roccaraso un anno dopo l’invasione alla storica località sciistica partita con TikTok | l’overtourism si può gestire

Un anno dopo l’esplosione di visitatori sui social, Roccaraso prova a mettere ordine. La località sciistica abruzzese, travolta dall’overtourism partito con TikTok, cerca di gestire il flusso di turisti. A gennaio 2025, la montagna si è ritrovata al centro di un discorso nazionale sulla capacità di pianificare e controllare il turismo di massa. La sfida ora è trovare un equilibrio tra crescita e sostenibilità, evitando che l’afflusso incontrollato rovini l’esperienza di chi sceglie Roccaraso per le

A gennaio 2025 Roccaraso diventava, suo malgrado, un caso nazionale. Una località sciistica storica, abituata a grandi numeri ma secondo equilibri consolidati, si trovava improvvisamente travolta da un'ondata turistica disordinata, in larga parte generata da una mobilitazione social, nata per gioco da parte di un'influencer napoletana. Ecco serviti pullman incolonnati, strade congestionate, grigliate e rifiuti sulle piste, residenti esasperati e operatori divisi tra l'incremento dei flussi e la perdita di qualità dell'esperienza. Fu il momento in cui il termine overtourism smise di essere un concetto astratto per diventare cronaca.

